Белал Мухаммад: Чимаев становится похожим на Макгрегора
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о шведско-чеченском бойце Хамзате Чимаеве.
«Вероятно, Нику Диазу, Нейту Диазу, Крису Либеру предлагали поединок с Чимаевым. Серьёзно? Мне кажется, что Хамзат Чимаев становится похожим на Конора Макгрегора, который постоянно пишет всякую ерунду и ждёт, что на это отреагируют. Хотя, надо признать, он добился своего — люди обращают внимание на него. Думаю, Чимаев просто делает всё, чтобы оставаться на слуху», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.
Хамзат Чимаев в своём последнем поединке выиграл удушающим приёмом у американца Кевина Холланда. Всего у него 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.
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