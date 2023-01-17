Джон Джонс: не собираюсь вступать в перепалку с Ганом, я прошёл этот период
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сказал, что не собирается говорить ничего в адрес своего будущего соперника Сириля Гана перед очным поединком.
«Я не говорил ничего про Гана и не собираюсь вступать в перепалку. Я уже прошёл период, когда говорил всякое дерьмо о своём сопернике», — приводит слова Джонса MMANews.
Джон Джонс и Сириль Ган сойдутся в поединке за пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе, который стал вакантным после того, как действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну не договорился о новом контракте с UFC и освободил титул.
Поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом пройдёт в рамках турнира UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе на «Ти Мобайл Арене».
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