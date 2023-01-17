Бетербиев отреагировал на громкие заявления Энтони Ярда перед боем

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев отреагировал на слова своего соперника Энтони Ярда.



Британец заявил, что моложе и быстрее своего соперника, и добавил, что будет стремиться нокаутировать Бетербиева.



«Каждый может говорить всё, что ему хочется. Но есть такая фраза, которую часто используют, — «ринг покажет». Зачем что-то говорить, если может просто выйти и показать свою работу? Если Ярду так нравится, если ему такие высказывания помогают морально подготовиться к бою, то пусть говорит. Мы тоже готовимся, пусть и без лишних слов. У нас свои методы», — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.



Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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