Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев отреагировал на громкие заявления Энтони Ярда перед боем

Бетербиев отреагировал на громкие заявления Энтони Ярда перед боем
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев отреагировал на слова своего соперника Энтони Ярда.

Британец заявил, что моложе и быстрее своего соперника, и добавил, что будет стремиться нокаутировать Бетербиева.

«Каждый может говорить всё, что ему хочется. Но есть такая фраза, которую часто используют, — «ринг покажет». Зачем что-то говорить, если может просто выйти и показать свою работу? Если Ярду так нравится, если ему такие высказывания помогают морально подготовиться к бою, то пусть говорит. Мы тоже готовимся, пусть и без лишних слов. У нас свои методы», — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.

Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда состоится 28 января в Лондоне.

Новость по теме
Бетербиев ответил на вопрос, получает ли удовольствие от нокаутов в боях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023