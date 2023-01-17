Нганну рассказал, какую сумму мог получить за бой с Джонсом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, какую сумму мог получить за титульный поединок с экс-обладателем пояса в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.



«Не знаю, был бы я самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории, нужно знать, сколько получали другие. Леснар заработал $ 8 млн за бой на UFC 200? За бой с Джонсом я бы получил что-то вроде этого», — рассказал Нганну в шоу MMAHour с Ариэлем Хельвани.



Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что предлагал Нганну контракт, который сделал бы бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории, но Фрэнсис отказался.



Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе прошлого года Фрэнсис провёл свой последний поединок в промоушене, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей и защитив титул.