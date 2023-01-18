Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — Усику: я иду за тобой, кролик

Фьюри — Усику: я иду за тобой, кролик
Комментарии

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, являющемуся обладателем чемпионских поясов в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я — Цыганский король. И в истории был только один король», — написал Фьюри на своей странице в одной из социальных сетей.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в первой половине 2023 года в одной из восточных стран.

Усик провёл 20 поединков в профессиональной карьере и одержал победы во всех. Тайсон Фьюри выиграл 33 боя из 34, ещё один бой завершился вничью.

Фьюри и Усик замахнулись на Триллер в Маниле! Это надувательство – им нужны лишь деньги Фьюри и Усик замахнулись на Триллер в Маниле! Это надувательство – им нужны лишь деньги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023