Фьюри — Усику: я иду за тобой, кролик

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, являющемуся обладателем чемпионских поясов в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я — Цыганский король. И в истории был только один король», — написал Фьюри на своей странице в одной из социальных сетей.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в первой половине 2023 года в одной из восточных стран.
Усик провёл 20 поединков в профессиональной карьере и одержал победы во всех. Тайсон Фьюри выиграл 33 боя из 34, ещё один бой завершился вничью.
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