Кормье: Ган будет более сложным соперником для Джонса, чем Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.



«Я очень ждал бой Джона с Нганну из-за того, что Фрэнсис представляет большую опасность. Да, конечно, Джонс и раньше сталкивался с большой мощью, но точно не с такой, как у Нганну. Но мне кажется, что сейчас у него будет ещё более сложный поединок с Сирилем Ганом, если смотреть на стили. Он столкнётся с крупным парнем, который обладает многими теми же качествами, но при этом ещё хорошо двигается.



Вопросов много. Что будет, если Джонс не сможет перевести Гана в партер? А что, если Джонс будет вынужден драться в стойке? Большинство боёв Гана получаются чистыми, но в бою с Туивасой мы увидели, что Сириль Ган может быть зверем. Когда ему понадобилось, он пошёл в рубку с Туивасой, и не просто пошёл, но и финишировал Тая. Крепись, Джон Джонс», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.



Бой Сириля Гана с Джоном Джонсом пройдёт 4 марта на турнире UFC 285.

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