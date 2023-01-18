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Бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили cтанет главным событием турнира UFC Fight Night 221

Бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили cтанет главным событием турнира UFC Fight Night 221
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Бой Петра Яна против Мераба Двалишвили станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе. Поединок состоится через неделю после UFC 285 на T-Mobile Arena и за неделю до UFC 286 в Лондоне.

Сообщается, что поединок будет продолжаться пять раундов, а статус боя на данный момент не уточняется. Об этом заявил спортивный журналист Марсел Дорф из Eurosport

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде.

Ян проиграл два поединка подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей над экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.

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