«Будет избивать его». Маккарти рассказал, почему Джонс победит Гана

Бывший рефери UFC Джон Маккарти поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Джоном Джонсом и представителем Франции Сирилем Ганом. Он должен состояться в марте этого года.

«Большая проблема в том, что Фрэнсис Нганну заборол Сириля Гана. Джон Джонс не глупый человек, Джонс — умный боец. Он тренируется с парнем, которого я тоже считаю очень умным бойцом и хорошим тренером. Я имею в виду Генри Сехудо. Это парень, который здорово разбирается в рестлинге. Послушайте, Джонс собьёт Сириля с ног и затем будет систематически избивать его», — сказал Маккарти на канале WEIGHING IN в YouTube.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. В последний раз он выходил в октагон в феврале 2020 года.

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки: