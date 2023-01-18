Бетербиев: если разозлюсь, лучше не подходить ко мне ближе, чем на 2 метра. Шучу — на 5

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о способности справляться с негативными эмоциями.



«Легко ли меня разозлить? Я бы не сказал, что я очень агрессивный человек. Конечно, как и все, я стараюсь жить мирно. Но если вдруг разозлюсь, то лучше не подходить ко мне ближе, чем на два метра. Шучу. На пять метров», — написал Бетербиев.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: