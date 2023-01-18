«Он самый великий тяжеловес». Джонс назвал бойца, который для него важнее Нганну или Гана

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс рассказал, что самым значимым своим соперником рассматривает американского ветерана Стипе Миочича.
«Мне кажется, что Фрэнсис более грозен из них двоих. Полагаю, он более известен в Америке. Фрэнсис такой большой, этот парень внушает страх. В то же время Сириль относительно неизвестен. Очевидно, что пояс был у Фрэнсиса. И было бы здорово забрать его у него. И всё-таки я думаю, что бой, который является самым значимым для меня, это поединок со Стипе Миочичем. Ведь Стипе — величайший тяжеловес всех времён», — приводит слова Джонса MMAJunkie со ссылкой на The MMA Underground.
Миочич не дрался с марта 2021-го, когда досрочно уступил в реванше с камерунским нокаутёром Фрэнсисом Нганну, который, как стало известно ранее, покинул организацию из-за финансовых разногласий с руководством.
Джон Джонс призвал фанатов не переживать за боевую форму:
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