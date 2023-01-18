UFC анонсировал поединки Эдвардс — Усман и Физиев — Гэтжи
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Промоушен UFC утвердил два поединка, которые состоятся на турнире UFC 286. Кард спортивного мероприятия пополнился противостоянием британца Леона Эдвардса и американца Камару Усмана, а также Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи.
UFC 286 состоится в марте в Лондоне.
Отметим, что Эдвардс и Усман проведут уже третий бой друг с другом. Второй поединок бойцов, который прошёл в августе прошлого года на турнире UFC 278, завершился победой Леона нокаутом в пятом раунде. Таким образом, британец стал новым чемпионом дивизиона и прервал победную серию Камару из 15 поединков. Первый бой между ними состоялся в 2015 году и завершился победой Камару единогласным решением судей.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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