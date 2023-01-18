Нганну рассказал о своём отношении к Дане Уайту после своего ухода из UFC

Камеруно-французский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался по поводу президента UFC Даны Уайта после того, как сам покинул промоушен.
«Меня нисколько не задели слова Даны Уайта о том, что я боюсь рисковать, ищу более слабых соперников. Дана есть Дана. Я думаю, он сказал это, потому что был расстроен, поскольку всё пошло не так, как он рассчитывал. Его чемпион ушёл – реальность разбила его ожидания», — сказал Нганну на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о неудачных переговорах о новом контракте с Нганну, который мог сделать бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.
Нганну провёл в UFC семь лет, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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