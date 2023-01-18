Нганну назвал трёх знаменитых боксёров, с которыми он хочет провести бой

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, с кем из боксёров он хотел бы провести бой.

«Как я собираюсь завершить карьеру? В идеале я бы хотел провести матч по боксу, а затем вернуться в ММА, в зависимости от того, какими будут возможности. За эти несколько дней я получил много предложений, по большей части от ММА-промоушенов, но я с этим не спешу – всему своё время. Если я буду боксировать, это должен быть Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер», — рассказал Нганну в шоу MMAHour с Ариэлем Хельвани.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что предлагал Нганну контракт, который сделал бы бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории, но Фрэнсис отказался.



Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе прошлого года Фрэнсис провёл свой последний поединок в промоушене, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей и защитив титул.

Нганну поработал на песчаном карьере в Камеруне: