«Время меняет всё!» Мухаммад Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался по поводу недавнего обновления рейтинга UFC. В нём он теперь занимает 13-е место.



«Я помню, как после моего дебюта в UFC я вызвал Джеффа Молину. Но он сказал, что я даже не нахожусь в рейтинге бойцов. Время меняет всё!» — написал Мокаев.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: