«Время меняет всё!» Мухаммад Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC
Поделиться
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался по поводу недавнего обновления рейтинга UFC. В нём он теперь занимает 13-е место.
«Я помню, как после моего дебюта в UFC я вызвал Джеффа Молину. Но он сказал, что я даже не нахожусь в рейтинге бойцов. Время меняет всё!» — написал Мокаев.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
Комментарии
- 18 января 2023
-
10:45
-
10:25
-
10:22
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
09:47
-
09:24
-
09:16
-
08:24
-
00:55
-
00:00
- 17 января 2023
-
23:13
-
22:47
-
21:56
-
21:16
-
20:23
-
19:23
-
18:32
-
18:23
-
17:26
-
16:54
-
16:39
-
16:23
-
15:47
-
15:29
-
14:33
-
14:16
-
13:57
-
13:35
-
12:52
-
12:09
-
11:45
-
11:32
-
10:49
Партнерский контент