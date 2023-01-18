Глава RCC: любой новый бой Петра Яна можно признать претендентским

Глава RCC Николай Клименко рассказал о том, какой статус может иметь поединок российского бойца Петра Яна и грузинского атлета Мераба Двалишвили.
«Не знаю, будет ли этот бой претендентским. Многое будет зависеть от матчмейкинга. Любой новый бой Петра можно признать претендентским — кто-то в ростере идёт с поражениями, кто-то с травмами. Надо смотреть как сложится поединок, по ходу боя всё может поменяться, как было в ситуации с Блаховичем и Анкалаевым», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Планируется, что бой второго номера рейтинга полулёгкого веса UFC Петра Яна и третьего номера – Мераба Двалишвили – возглавит турнир UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе.
Александр Емельяненко вернул Петру Яну звание чемпиона UFC:
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