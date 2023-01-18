Фрэнсис Нганну рассказал, будь у него возможность всё вернуть, остался бы он в UFC

Недавно покинувший промоушен UFC франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну признался, что, окажись он в аналогичной ситуации вновь, поступил бы точно так же.
«В целом всё в порядке. Я не испытываю никакого стресса и чувствую себя очень хорошо. Я очень счастлив. Знаю, что всё сделал правильно. Ни о чём не жалею. Я бы не стал делать ничего по-другому, если бы мне пришлось это повторить. Я бы сделал то же самое. Сейчас я очень счастлив и очень доволен. С другой стороны, это спорт. Это бизнес. У меня есть личная жизнь в Камеруне, моя семья. В конце концов, это то, что имеет значение. У меня всё очень хорошо. Не беспокойся обо мне», — приводит слова Нганну MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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