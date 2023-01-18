Мухаммад Мокаев рассказал, почему снова дерётся с соперником не из топ-15

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, признался, что стремился получить соперника из топ-15, чтобы сразиться с ним на турнире UFC 286, который состоится 18 марта в Лондоне, однако никто из них не был свободен.
«Матчмейкер UFC Мик Мэйнард сказал мне, что на 19 марта нет соперников из топ-15, поэтому я сказал, дайте мне хоть кого-нибудь! В апреле у нас Рамадан, в июне я собираюсь начать тренироваться. И я не хотел терять время и пропустить этот кард! Но я действительно старался изо всех сил, чтобы заполучить соперника из топ-15, который мог бы приблизить меня к поясу», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.
Напомним, на UFC 286 Мокаев проведёт бой с бразильцем Джафелем Фильо.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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