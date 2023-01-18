Макгрегор обратился к Нганну, который покинул UFC

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть UFC. Сообщалось, что, помимо прочего, Нганну не устраивали финансовые условия, которые предлагал промоушен. Кроме того, Фрэнсис сетовал на отказ дать ему право на агента.



«Правильное представительство просто необходимо. Загляни в агентство Paradigm», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.



Paradigm Sports занимается продвижением карьеры Макгрегора.



Фрэнсису сейчас 36 лет. Нганну дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: