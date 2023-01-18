Стало известно, когда Фрэнсис Нганну может провести следующий бой после ухода из UFC
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Недавно покинувший промоушен UFC франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну следующий поединок проведёт приблизительно в июле. Об этом информирует MMAJunkie, ссылаясь на самого Нганну. Фрэнсис ожидает, что это будет бой по правилам бокса.
Нганну также рассказал, что ему поступило множество предложений от различных промоушенов, в особенности часто на него выходили ММА-промоушены.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил Сириля Гана. В январе 2022 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения, стали, в частности финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
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