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Соннен назвал двух бойцов, с которыми Фьюри охотнее согласится на бой, чем с Нганну

Соннен назвал двух бойцов, с которыми Фьюри охотнее согласится на бой, чем с Нганну
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Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен высказал мнение, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри может потерять интерес к поединку с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну после его ухода из UFC. Напомним, Нганну покинул промоушен Даны Уайта несколько дней назад. По мнению Соннена, Фьюри может охотнее задуматься о поединке либо с Джоном Джонсом, либо с Сирилем Ганом.

«Чемпион UFC привлекал внимание Тайсона Фьюри точно так же, как Коннор в своё время привлёк внимание Флойда. Сейчас же единственный вопрос, который задаст Тайсон Фьюри будет звучать так: «А хочу ли я всё ещё боксировать, и если хочу, то с кем: с Джонсом или Ганом», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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