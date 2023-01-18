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Чемпион Hardcore: Двалишвили мне не нравится, льёт много грязи на русских бойцов

Чемпион Hardcore: Двалишвили мне не нравится, льёт много грязи на русских бойцов
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Победитель Гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили в UFC.

«Это не последний шанс Яна зацепиться за пояс. Но этим шансом Пётр воспользуется. Мераб мне не нравится как человек. Он льёт много грязи в сторону русских бойцов, по крайней мере, так было раньше. Поэтому я надеюсь на уверенную победу Петра Яна. Буду смотреть и болеть за него», — сказал Арышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее сообщалось, что бой между Яном и Двалишвили запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе. Поединок состоится через неделю после UFC 285 на T-Mobile Arena и за неделю до UFC 286 в Лондоне.

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