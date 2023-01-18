Джонс намерен скрывать свой вес от Гана вплоть до боя

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс рассказал, что он собирается преподнести сюрприз Сирилю Гану перед их поединком. Американец до последнего собирается скрывать свой настоящий вес.

«Я хочу, чтобы мой вес стал большим сюрпризом для Сириля, когда он впервые меня увидит. Около четырёх месяцев назад я почувствовал, что мои габариты и сила подходят для тяжёлого дивизиона UFC.

Я пытался готовиться к бою с Нганну, провёл полный тренировочный лагерь при подготовке к бою с Миочичем, и теперь у нас Сириль Ган. Я уже давно готов, ведь я тренируюсь беспрерывно уже на протяжении трёх лет, и я очень рад, что наконец-то у меня есть соперник», – заявил Джонс в интервью Джону Моргану.

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