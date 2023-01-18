Арышев: бой с Минеевым мне много что даст, победа над ним — большой шаг вперёд

Победитель Гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев поделился мнением о пользе для своей карьеры поединка с соотечественником Владимиром Минеевым.
«Мне хотелось бы подраться за пояс, я пришёл в AMC, чтобы забрать его. Поэтому мне нужен выход на титульник. А чемпионом в этом весе является Владимир Минеев. Он для меня в приоритете. И для многих в российском MMA он считается «номером один», одним из самых популярных бойцов. Этот бой мне много что даст, победа над ним – большой шаг вперёд», — сказал Арышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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