Чемпион Hardcore: пока я не заработал тех миллионов, которые заработал Хабиб, уйти не могу

Победитель гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев высказался о возможности завершения карьеры.
«Хабиба я прекрасно понимаю. Иногда хочется выключить телефон и закрыться от всех. Но пока я не заработал тех миллионов, которые заработал Хабиб, на безбедную старость. Поэтому сделать так я пока не могу. Справляюсь, как могу, стараюсь больше времени проводить с семьёй. У меня ещё работа сейчас, начальник идёт на встречу, работаю я не много. Жена относится с пониманием, но всё равно ссоры на этом фоне возникают. Но, как-то живём, как все живут у нас в стране. Будем живы, не помрём, будем двигаться вперёд!» — сказал Арышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее Арышев поделился мнением о пользе для своей карьеры поединка с соотечественником Владимиром Минеевым.
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