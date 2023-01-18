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Боец UFC отстранён из-за подозрений в участии в договорном поединке

Боец UFC отстранён из-за подозрений в участии в договорном поединке
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Боец наилегчайшего веса Джефф Молина, выступающий в UFC, был отстранён от соревнований из-за подозрений в участии в договорном поединке, сообщает MMAFighting.

По словам заместителя генерального прокурора штата Невада Джоэла Беккера, у него есть доказательства участия Джеффа Молины в преступной схеме, связанной с тренером Джеймсом Краузе. Краузе ранее был обвинён в организации договорных боёв.

В настоящее время несколько государственных структур США расследуют дело о договорных боях в UFC. В частности, есть подозрение о договорном характере поединка Нуерданбека Шаилана и Дэррика Миннера на турнире UFC Fight Night 214 в ноябре.

Джефф Молина был отстранён от соревнования до завершения расследования.

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: MMA Fighting

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