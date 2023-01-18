Стало известно, когда пройдёт бой Магомеда Исмаилова и Майка Перри

Известный тренер Рамазан Исмаилов сообщил, что поединок его брата Магомеда Исмаилова с бывшим бойцом UFC Майком Перри запланирован на май 2023 года.
«У нас планируется бой с Перри на май. С Владимиром Хрюновым есть договорённость на эту дату. Также мы хотели провести поединок в марте. Пока Магомед отправился в хадж. Что он скажет после возвращения, я не знаю. Скоро увидимся и будем думать, с кем провести боксёрский матч. В идеале стоит провести две-три встречи. Если гонорары будут расти, можем остаться ещё на пару лет, а так у него возраст, ноги болят, надо семьёй заняться», — приводит слова Исмаилова Metaratings.
Напомним, в декабре Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».
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