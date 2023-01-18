Стало известно имя следующей соперницы Валентины Шевченко
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт поединок с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо, сообщает ESPN. Бой состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 4 марта. По информации источника, обе спортсменки дали согласие на поединок.
Для Шевченко это будет уже восьмая защита титула, завоёванного ей в 2018 году. За карьеру Шевченко провела 14 боёв, в которых одержала 12 побед и потерпела два поражения.
В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко одолела раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос.
Ранее бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг назвал, по его мнению, предпочтительную соперницу для Шевченко.
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