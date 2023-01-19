Арышев: окружение А. Емельяненко пытается выжать из него все соки. А о нём мало кто думает

Победитель Гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев поделился мнением о своем соотечественнике, бойце Александре Емельяненко.
«Считаю, если смотреть правде в глаза, в спортивном плане он уже не сможет себя показать, помотала его жизнь, к сожалению. Остаётся смотреть только на его битвы с блогерами. А если ему сделают бои с какими-то серьёзными соперниками, менеджера можно за такое под суд пускать. В таком состоянии он не должен драться с серьёзными бойцами. Со стороны выглядит всё так, что окружение Александра пытается выжать из него все соки. А о нём самом мало кто думает», — сказал Арышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее Емельяненко заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
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