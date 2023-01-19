Харитонов: если у Яна голова встала на место, то он выиграет бой с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о предстоящем бое между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.
«Не хочу ничего слышать о Яне. Мне он неинтересен. Предстоящий бой с Двалишвили? Если у него голова встала на место, то выиграет. Если нет, то пойдёт под откос. Я согласен с Тактаровым. Петру надо меньше болтать!
Но этот бой я даже смотреть не буду. Повторюсь, всё, что связано с Яном, мне неинтересно. У меня есть свои дела, мне не до него. Но хочу сказать ещё раз, что Петру надо меньше говорить и заняться делом», — приводит слова Сергея Харитонова Sport24.
Ожидается, что бой Петра Яна против Мераба Двалишвили станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе.
Ян проиграл два поединка подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.
Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей над экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.
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