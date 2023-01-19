Джонс: наши пути с Нганну ещё пересекутся

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс рассчитывает на то, что он ещё встретится с Фрэнсисом Нганну, несмотря на недавний уход того из промоушена.

«Я рад за Нганну. Здорово, что он знает себе цену. Никто не вправе осуждать человека за то, что он отстаивает свои интересы.

Я был в похожей ситуации, когда меня не устраивали мои гонорары. Пришлось просидеть без дела три года, я потерял много времени.

Я поддерживаю Фрэнсиса на его пути и желаю ему всего наилучшего. Другой промоушен с радостью подпишет его, я уверен.

Мне кажется, что наши пути с Нганну ещё пересекутся. Дана Уайт почти всегда даёт болельщикам то, что они хотели бы увидеть, а наш с ним бой всегда будет интересен, так что не исключаю такой вариант. Буду следить за его карьерой», — приводит слова Джонса MMA News.

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