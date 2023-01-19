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Уиттакер рассказал, когда он проведёт следующий бой

Уиттакер рассказал, когда он проведёт следующий бой
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Австралийский экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер после отмены поединка с Пауло Костой рассказал о том, когда он проведёт свой следующий бой.

«Мне не предлагали взамен Косты. В UFC сказали: «У нас не получается получить подпись Косты, так что переносим твой поединок на март или апрель».

Как вы видели, Стрикленд провёл поединок на коротком уведомлении, он мог бы подраться со мной. Это наталкивает меня на мысль, что UFC не хочет давать мне поединок сейчас, матчмейкеры хотят, чтобы я подрался с кем-то конкретным в марте или апреле», — приводит слова Уиттакера MMA News.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в начале сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 209, Уиттакер победил единогласным судейским решением итальянского экс-претендента Марвина Веттори.

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