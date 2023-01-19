Миочич рассказал, что мог стать соперником Джонса в марте, но в UFC выбрали Гана

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич рассказал, что мог сразиться с Джоном Джонсом за вакантный титул на турнире по смешанным единоборствам UFC 285.
«Переговоры о поединке 4 марта были. В UFC в итоге выбрали Сириля Гана. Конечно же, я был разочарован. Это отличный бой, великолепное противостояние. Решения, к сожалению, принимаю не я. Но ожидаю, что эти ребята устроят адский бой. Оба — опытные бойцы, и я бы хотел подраться с победителем этого поединка», — приводит слова Миочича Sportskeeda.
Джон Джонс вернётся в октагон спустя три года. В феврале 2020 года он выиграл у Доминика Рейеса единогласным решением судей и позже объявил о переходе в тяжёлый вес, где ещё не провёл ни одного поединка.
Ган в сентябре выиграл у Туивасы нокаутом в третьем раунде. Всего у француза 11 побед при одном поражении в ММА.
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