Александра Емельяненко не пустили в ТЦ. Появилось видео, где боец в странном состоянии
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал участником неприятного инцидента в Москве.
Боец хотел войти в торговый центр «Кунцево Плаза», но Александра не пустили внутрь, сославшись на странное состояние бойца. Сообщается, что Емельяненко был пьян.
Александра Емельяненко не пустили в торговый центр из-за его странного состояния
В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ» и проиграл раздельным решением судей по итогам трёх раундов.
До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.
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