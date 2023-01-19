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Александра Емельяненко не пустили в ТЦ. Появилось видео, где боец в странном состоянии

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ. Появилось видео, где боец в странном состоянии
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал участником неприятного инцидента в Москве.

Боец хотел войти в торговый центр «Кунцево Плаза», но Александра не пустили внутрь, сославшись на странное состояние бойца. Сообщается, что Емельяненко был пьян.

Александра Емельяненко не пустили в торговый центр из-за его странного состояния

В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ» и проиграл раздельным решением судей по итогам трёх раундов.

До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.

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