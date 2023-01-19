Жена Александра Емельяненко рассказала о причинах развода с известным бойцом

Полина Емельяненко, супруга популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказала о причинах первого развода с ним.



В прошлом году пара снова заключила брак.



«Я не знаю, зачем мы разводились. Инициатором всех официальных моментов выступал Саша. Первым позвал меня в загс, когда расходились — подал заявление на развод. Я думала — разошлись и разошлись, но не побежала подавать заявление. А он пошёл и подал, видимо, в надежде, что испугаюсь и вернусь. Он, наверное, хотел меня так зацепить. Не вышло.



Почему разошлись? Это невозможно сформулировать. Не существовало какой-то определённой проблемы — мы просто не договорились. В какой-то момент стали часто ругаться, в очередной раз нам это надоело, решили разойтись. Может, нам просто время нужно было, чтобы отдохнуть друг от друга, или, наоборот, проводить его больше вместе. А мы с первыми сложностями решили ни во что не вникать, не разгребать, а разбежаться», — рассказала Полина на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды».

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