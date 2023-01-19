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Арышев и Сантос прошли процедуру взвешивания перед турниром АМС Fight Nights

Арышев и Сантос прошли процедуру взвешивания перед турниром АМС Fight Nights
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Победитель Гран-при Hardcore FC Дмитрий Арышев и бразильский боец Марсио Сантос успешно прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром АМС Fight Nights, который состоится 20 января в Москве. Бой станет главным событием вечера.

Арышев выступает в профессиональных смешанных единоборствах уже почти восемь лет, но хорошо известен стал только в прошлом году. Он очень успешно перезагрузил карьеру, провел шесть поединков в лиге Hardcore MMA, все выиграл (пять раз нокаутом) и стал победителем Гран-при. На счету Арышева за всю карьеру в ММА 19 побед, восемь поражений и одна ничья.

33-летний бразилец за всю карьеру в ММА одержал 17 побед, потерпел семь поражений и одну схватку свел вничью.

Ранее Арышев поделился мнением о своем соотечественнике, бойце Александре Емельяненко.

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