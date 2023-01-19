Артёма Резникова ограбили в Таиланде

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников сообщил, что был ограблен в Таиланде, где проводил отпуск.



«Доброе утро на Пхукете! Залезли в виллу и, пока мы спали, нас ограбили! Забрали $ 7 тысяч. Хорошо хоть паспорта оставили, такой вот отдых. Многие предлагают помощь, спасибо. Деньги есть, на счету лежат. Ничего страшного, главное, документы на месте. Будьте аккуратнее, надеюсь, мой пример станет для вас уроком. Держите деньги при себе», — написал Резников на своей странице в социальных сетях.



В декабре прошлого года Артём Резников провёл свой последний поединок, который состоялся в рамках полуфинала Гран-при АСА 150. В финале боец из Казахстана встретится с Эдуардом Вартаняном.



Всего у Резникова 24 победы и шесть поражений в ММА.