Жена А. Емельяненко: Кадыров подарил нам два «Мерседеса», потом Саша один проспорил

Полина Емельяненко, супруга популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, поделилась мнением о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.
«Кадыров — крутой дядька. Он прям крутой. На него смотришь — настоящий мужчина, от него какой-то дух идёт, со стержнем человек, серьёзное впечатление произвёл. У меня лично не было с ним какого-то очень длинного диалога. По-моему, после одного из боёв Саши на турнире Рамзан Ахматович устроил праздник для всех бойцов, пригласил звёзд. Мы немного пообщались. Но у него то ли энергетика такая… Ты просто стоишь и смотришь с открытым ртом. Даже не знаю, как объяснить.
Про жесткач не знаю, но он часто приезжал на занятия. Помню, они отжимались — кто сколько раз сделает. Не на слабо, а просто. Рамзан Ахматович, кстати, тренируется как настоящий профессиональный спортсмен, проделывает такой объём работы… Не просто человек, который ходит в зальчик, — может наравне подтягиваться, приседать, поднимать тяжести. Помню, какие-то баттлы вдвоем с Сашей устраивали, что-то потом выкладывали в соцсети — кто сколько раз что сделает.
Делал ли подарки Саше? Да, два «Мерседеса». Потом Саша один из них проспорил и отдал», — рассказала Полина на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды».
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