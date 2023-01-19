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Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко бухает не от хорошей жизни — ему нужен смысл

Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко бухает не от хорошей жизни — ему нужен смысл
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал инцидент с Александром Емельяненко, которого ранее не пустили в торговый центр «Кунцево Плаза», сославшись на странное состояние бойца.

«Для того, чтобы Саше вернуться к нормальной жизни, ему нужно обрести смысл, для чего он живёт. Думаю, Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни. Он один, никого нет у него – думаю, из-за этого. Если бы у него была крепкая семья, люди, которые ждут дома, ради которых стоит добиваться цели и не бухать — всё было бы по-другому. Ему не хватает близких людей и семьи — вот в чём его проблема», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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