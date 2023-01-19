Волкановски поделился мнением о титульном поединке Джонса с Ганом

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от титульного поединка в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.



«Если говорить про работу на дистанции и подвижность Гана, то я не знаю, сталкивался ли раньше Джонс с такой высококлассной ударной техникой. Это бой в тяжёлом весе, и это очень интересный поединок, так что я точно буду его смотреть, уже не могу дождаться. Хоть Джонс и полутяжеловес по своей природе, у него борьба на высочайшем уровне. Думаю, он переборет большинство соперников из тяжеловесов», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.



Поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе состоится 4 марта на турнире UFC 285.

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