Джонс: я избран быть непобедимым

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс считает, что он будет непобедимым бойцом до конца карьеры.

«Я искренне верю в то, что сам бог выбрал меня. Я избран быть непобедимым бойцом. Я действительно верю в это всем сердцем и душой. Чтобы победить, вам нужно победить не только меня, но и Господа, которому я служу. У меня могут быть близкие бои, но я действительно не верю, что могу проиграть», — приводит слова Джонса MMA Underground.

Джону Джонсу 35 лет. Боец является двукратным чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), а также входит в число рекордсменов промоушена по количеству проведённых боёв за титул. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 247 в феврале 2020 года, Джонс единогласным решением судей победил соотечественника Доминика Рейеса.

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