Александр Емельяненко помог дворнику убрать снег на улице
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый видеоролик, где показал, как помогает дворнику убирать снег на улице.
«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу», — написал боец под видео.
А.Емельяненко помог дворнику с уборкой снега
Ранее появилась информация, что Александра Емельяненко не пустили в торговый центр ввиду его странного состояния.
Свой последний поединок в смешанных единоборствах Александр Емельяненко провёл 16 декабря с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился поражением Емельяненко раздельным решением судей. В сентябре Александр проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде поединка.
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