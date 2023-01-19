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Александр Емельяненко помог дворнику убрать снег на улице

Александр Емельяненко помог дворнику убрать снег на улице
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый видеоролик, где показал, как помогает дворнику убирать снег на улице.

«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу», — написал боец под видео.

А.Емельяненко помог дворнику с уборкой снега

Ранее появилась информация, что Александра Емельяненко не пустили в торговый центр ввиду его странного состояния.

Свой последний поединок в смешанных единоборствах Александр Емельяненко провёл 16 декабря с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился поражением Емельяненко раздельным решением судей. В сентябре Александр проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде поединка.

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