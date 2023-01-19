Леон Эдвардс поделился ожиданиями от боя Волкановски с Махачевым

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Трудно делать прогнозы. Я, конечно, тренировался с Исламом Махачевым и могу сказать, что это просто обалденный борец, но при этом Алекс Волкановски сейчас на такой волне и набрал такой темп, так что я не знаю. Я бы не стал ставить деньги на этот бой», — рассказал Эдвардс в интервью UFC.
Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
На счету Махачева 23 победы в ММА при одном поражении. Волкановски выиграл 25 поединков и также потерпел одно поражение.
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