Кормье: Гэтжи может потерять своё место в топе, если проиграет Физиеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, который пройдёт 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.



«Это очень интересное противостояние, но это ещё и один из тех поединков, где может произойти так называемая смена караула, если Гэтжи проиграет. В таком случае он может потерять своё место в топе дивизиона и ему будет сложно вернуть его и уважение как к бойцу, которое он себе заработал», — приводит слова Кормье MMAJunkie.



Рафаэль Физиев в своём последнем поединке выиграл нокаутом в пятом раунде у Рафаэля дос Аньоса. Всего у него 12 побед и одно поражение.



Джастин Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре. У него 23 победы при четырёх поражениях.