Кормье: Гэтжи может потерять своё место в топе, если проиграет Физиеву
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, который пройдёт 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.
«Это очень интересное противостояние, но это ещё и один из тех поединков, где может произойти так называемая смена караула, если Гэтжи проиграет. В таком случае он может потерять своё место в топе дивизиона и ему будет сложно вернуть его и уважение как к бойцу, которое он себе заработал», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Рафаэль Физиев в своём последнем поединке выиграл нокаутом в пятом раунде у Рафаэля дос Аньоса. Всего у него 12 побед и одно поражение.
Джастин Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре. У него 23 победы при четырёх поражениях.
Комментарии
- 19 января 2023
-
17:18
-
16:59
-
15:54
-
15:28
-
14:54
-
14:52
-
14:36
-
13:45
-
13:36
-
12:58
-
12:56
-
12:27
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
10:44
-
10:02
-
10:00
-
09:35
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
03:17
-
00:33
-
00:01
- 18 января 2023
-
21:59
-
21:00
-
20:58
-
19:49
-
18:26
-
16:56
-
16:36
-
16:18
-
15:42
-
15:30
Партнерский контент