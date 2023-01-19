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Кормье: Гэтжи может потерять своё место в топе, если проиграет Физиеву

Кормье: Гэтжи может потерять своё место в топе, если проиграет Физиеву
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, который пройдёт 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.

«Это очень интересное противостояние, но это ещё и один из тех поединков, где может произойти так называемая смена караула, если Гэтжи проиграет. В таком случае он может потерять своё место в топе дивизиона и ему будет сложно вернуть его и уважение как к бойцу, которое он себе заработал», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Рафаэль Физиев в своём последнем поединке выиграл нокаутом в пятом раунде у Рафаэля дос Аньоса. Всего у него 12 побед и одно поражение.

Джастин Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре. У него 23 победы при четырёх поражениях.

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