«Те, кто выжили». Ислам Махачев показал фото с тренировки
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с тренировочного занятия.
«Те, кто выжили», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
В настоящий момент Махачев продолжает подготовку к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой состоится в ночь на 12 февраля этого года в городе Перт (Австралия) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 284. В профессиональной карьере Ислам провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и лишь единожды потерпел поражение. В активе Волкановски 26 боёв, в которых он добыл 25 побед (12 одержаны нокаутом) и потерпел одно поражение.
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