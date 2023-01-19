UFC анонсировал бой Петра Яна и Мераба Двалишвили
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Промоушен UFC официально анонсировал поединок с участием россиянина Петра Яна и представителя Грузии Мераба Двалишвили. Он пройдёт на турнире UFC Fight Night 221, который состоится 11 марта в Лас-Вегасе.
Напомним, в последнем поединке Ян встречался с Шоном О’Мэлли из США. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Двалишвили в последнем бою, который прошёл в августе прошлого года, встречался с бразильцем Жозе Альдо. Поединок был завершён победой Мераба единогласным решением судей.
Рики Симон бросил вызов Петру Яну:
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