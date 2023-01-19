Двалишвили показал изображение, где он держит Петра Яна как жертву

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками изображением, на котором он держит своего будущего соперника, россиянина Петра Яна, в руке в качестве добычи.
Фото: Соцсети Мераба Двалишвили
Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится на турнире UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.
В последнем поединке Ян сражался с американцем Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Двалишвили в последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, встречался с представителем Бразилии Жозе Альдо и победил его единогласным решением судей.
Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:
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