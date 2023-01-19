Бывший рефери UFC Маккарти раскритиковал лигу пощёчин Даны Уайта
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Бывший рефери UFC Джон Маккарти критически высказался о лиге пощёчин Power Slap Даны Уайта. Цель состязаний состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, чтобы он не смог оправиться за 30 секунд.
«Я сам двумя руками за любую конкуренцию. Я действительно придерживаюсь такой позиции. Но мне непросто представить, что в таком месте, как Невада, позволено проводить состязания, где можно получить черепно-мозговую травму. Вот что всё это такое. Здесь нет никакой защиты. На самом деле здесь и правил нет никаких. Сколько этим парням платят? Им ни хрена не платят», — сказал Маккарти на канале WEIGHING IN XTRA в YouTube.
Не так давно Уайт отвечал на критику своей лиги.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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