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Артур Бетербиев назвал советы, которые дал бы себе в детстве и сейчас

Артур Бетербиев назвал советы, которые дал бы себе в детстве и сейчас
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поделился мнением о советах, которые дал бы самому себе в детстве и сейчас.

«Если бы я мог дать себе совет в детстве, я бы сказал: «Артур, учись хорошо, оставь этот бокс». Но сейчас единственный мой совет уже взрослому Артуру: «Тренируйся ещё усерднее». Через девять дней в Лондоне не будет права на ошибку. 28 января. «Уэмбли Арена», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

28 января Бетербиеву предстоит провести бой с Энтони Ярдом.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче! Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче!
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