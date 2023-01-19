«С Крещением Господним». Александр Усик окунулся в воду

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Усик показал, как окунался в воду.

«С Крещением Господним», — подписал фотографию Усик.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, 13 декабря стало известно, что Усик в следующем поединке сразится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Соперники поспорят за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, которым владеет Александр. В последнем бою украинец встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Усик в нём одержал победу единогласным решением судей.

Александр Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Энтони Джошуа: