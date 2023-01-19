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Промоутер Ярда рассказал, за счёт чего британец может победить Артура Бетербиева

Промоутер Ярда рассказал, за счёт чего британец может победить Артура Бетербиева
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Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Энтони Ярда, поделился мыслями о предстоящем поединке своего клиента с россиянином Артуром Бетербиевым. Он состоится 28 января.

«Это будет грандиозный бой. Ярд сразится с парнем, который был выдающимся боксёром на любительском уровне, а как профессионал является машиной для разрушений. У него 18 боёв в профессионалах, он владеет тремя поясами и нокаутировал 18 противников, так что для Энтони это будет тяжёлый бой, но он готов к нему. Не думаю, что поединок продлится всю дистанцию, но у Энтони будет действительно хороший шанс.

Когда я оглядываюсь назад, на тот бой с Ковалёвым, то понимаю, что он тогда должен был побеждать в России. Ему очень не повезло, он был в десяти секундах от того, чтобы стать чемпионом. Но, в конце концов, это был отличный опыт, и с учётом всего его опыта, полагаю, он найдёт момент», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Блиц-опрос Артура Бетербиева:

Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче! Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче!
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